Altınordu Guti ile buluştu
Altınordu'nun U14 takımı, bir dizi özel maç için hafta sonundan bu yana Almanya'da bulunuyor. Bayern Münih, Hoffenheim, Karlsruher ve Reutlingen ile çok önemli sınavlara çıkacak gençler, Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanacak UEFA Youth League U19 karşılaşmasını da yerinde izleme heyecanını yaşayacak.
Altınordu Sportif Etkinlikler Yönetmenleri Umut Köse ve Murat Korkmaz ile U14, U15 ve U16 takımları İdari Direktörü Halit Eroğlu, Münih'e gelen Real Madrid ekibinin antrenörü, eski Beşiktaşlı futbolcu Guti Hernandez ile bir araya geldi. Guti'ye Altınordu'nun yapılanması hakkında bilgiler veren, genç takımlar düzeyinde özel maç oynama isteğini ileten Altınordu ekibi, prensipte anlaşma sağladı. Altınordu, Guti'ye forma hediye etti.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:28
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 23
Yorum
YETER ARTIK ŞENOL HOCA YETER YETER SENİN YÜZÜNDEN HERKES BİZDEN NEFRET EDİYOR. ANADOLU TAKIMLARINA BİLE ANTİPATİK OLDUK. ESKİDEN HERKESİN 2. TAKIMIYDIK.. İSTİFA ETTTT..
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Robben'den Beşiktaş sözleri: "Böyle maçlar..."
Toplam 1
Yorum
KREMALI BJK =)) OFFFFF MAÇ BİTTİ ROBBEN GOLLERE DEVAM EDİYOR..
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Güneş ile Caner arasında sinirler gerildi
Toplam 40
Yorum
NOLDU LA 5İKTAŞ CANER ŞÖYLE ADAM GÖKHAN BÖYLE ADAM LENS ŞÖYLE TOPÇU BETER OLUN.TÜPÇÜDE KURTARAMADI YABANCI HAKEM DE VARDI. HA TÜRK HAKEM OLMALIYDI UNUTTUM
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