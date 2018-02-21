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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Altınordu Guti ile buluştu

    Altınordu Guti ile buluştu

    Altınordu'nun U14 takımı, bir dizi özel maç için hafta sonundan bu yana 'da bulunuyor. , Hoffenheim, Karlsruher ve Reutlingen ile çok önemli sınavlara çıkacak gençler, ile arasında oynanacak Youth League U19 karşılaşmasını da yerinde izleme heyecanını yaşayacak.

    Altınordu Sportif Etkinlikler Yönetmenleri Umut Köse ve Murat Korkmaz ile U14, U15 ve U16 takımları İdari Direktörü Halit Eroğlu, Münih'e gelen ekibinin antrenörü, eski Beşiktaşlı futbolcu Guti Hernandez ile bir araya geldi. Guti'ye Altınordu'nun yapılanması hakkında bilgiler veren, genç takımlar düzeyinde özel maç oynama isteğini ileten Altınordu ekibi, prensipte anlaşma sağladı. Altınordu, Guti'ye forma hediye etti.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:28
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