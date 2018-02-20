Üzülmez: İstikrarlı çıkışı devam ettireceğiz

Üzülmez, Çaykur Didi Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 22. haftadaki MKE Ankaragücü galibiyetinin anlamlı olması için Balıkesirspor Baltok maçını mutlaka kazanmaları gereken bir karşılaşma olarak gördüklerini belirtti.

Oyunda ilk yarıda yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Üzülmez, "Oyuncularımıza soyunma odasında 'İyi bir takımız. Gol yemediğimiz takdirde gol atabilecek yeteneğimiz var.' dedim. İkinci yarı golü kovalayan, rakibi hataya zorlayan bir görüntü verdik. İstediğimiz sonucu aldığımız için mutluyuz. Oyuncularımız onurlu, dirençli ve coşkulu bir mücadele ortaya koyuyorlar. Son iki haftada yakaladığımız istikrarlı çıkışı devam ettirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kaybetseler bile mücadele eden bir takım görüntüsü verdiklerini anlatan Üzülmez, "Balıkesir ekibi topun gerisine gelerek bizi hataya sürüklemeye çalıştı. Altınordu maçında düştüğümüz hataya düşmedik. Elazığspor maçı da bu maçın kopyası olacak. Yakaladığımız performansı sürdürmeliyiz. Hiç bir şey bitmiş değil. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Biz maçlarımızı kazanırsak sorun yaşamayacağız." ifadelerini kullandı.



BULAK: "BAZI OYUNCULARIMIZIN İYİ OYNAMAMASI DİRENCİMİZİ KIRDI"

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, maçta ilk yarı oyunun ortada olduğunu, her iki takımın da fazla şans bulamadığını belirtti.

Rakibin ikinci yarı çok iyi oynadığını vurgulayan Bulak, "İkinci yarı rakibin baskılı olacağını biliyorduk. Ayağa pas yapmayı denedik. Ayağımızdaki toplar bizde kalmadı. Topu tutmada sorun yaşadık." ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Özgen'in yakaladığı gol pozisyonunda hem golü atamaması hem de sakatlanmasının oyunun gidişatını değiştirdiğinin altını çizen Bulak, "Rakibin uzun oyuncularına karşı önlem almamız zorlaştı. Rakibin sağlam ve geniş bir kadrosu var. Bizim de önemli oyuncularımız var ama bazı oyuncularımızın iyi oynamaması direncimizi kırdı." şeklinde konuştu.