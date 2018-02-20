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    20 Şubat 2018, Salı
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    ’a üye kayıtları başladı

    Samsunspor’a üye kayıtları başladı

    Yaşanan sıkıntılar nedeniyle kayyum atanan 'a destek olmak isteyen taraftarlar için üye kayıtlarının başladığı duyruldu. Ekonomik sıkıntıları devam eden ve kayyum tarafından yönetilen Samsunspor’da, yapılan duyuru ile kulübe katkı sağlamak adına üyelik başvurularının açıldığı açıklandı.

    resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Samsunspor'a her kesimden temsil etmek ve ekonomik destek sağlamak üzere, kulübümüze üye kayıtları bugünden itibaren başlamıştır. Tüzük gereği 750 TL giriş aidatı ve bin 200 TL bağış olmak üzere toplamda bin 950 TL ile kayıtlarımıza başlanmıştır."

    Spor Toto 1. Lig'de mücadele veren Samsunspor, kayyum atandıktan sonra oynadığı 4 maçta elde ettiği 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan topladı. Samsunspor, sırasıyla Grandmedical Manisaspor'u 2-0 yenerken, Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, deplasmandaki Altınordu karşılaşmasında ise sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
    Samsunspor, bugün saat 16.00'da Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda lig 3.'sü Ankaragücü ile karşılaşacak.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:26
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