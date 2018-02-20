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    20 Şubat 2018, Salı
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    ve Ankaragücü yenişemedi

    Samsunspor ve Ankaragücü yenişemedi

    1. Lig'in 23. haftasında yapılan maçta, ile 1-1 berabere kaldı.

    Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

    Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Hüsnü Emre Çelimli

    Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Cebe, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Çağrı Ortakaya, Ufuk Budak (Dk. 76 Enes İslam İlkin), Kenan Karışık (Dk. 46 Chibuike), Samaras, , (Dk. 62 Ayite)

    MKE Ankaragücü: , Erdem Özgenç, Sedat Ağçay, Alihan Kubulas, (Dk. 64 Enes Kubat), , Putsila (Dk. 87 Tisdell), (Dk. 77 Kehinde), Mbamba, İlhan Parlak, Gençer Cansev

    Goller: Dk. 22 Mehmet Umut Nair (), Dk. 45 Göksu Türkdoğan (Penaltıdan) ()

    Sarı kartlar: Dk. 32 Mbamba, Dk. 35 Mehmet Sak, Dk. 55 Putsila, Dk. 60 Kenan Özer, Dk. 90+4 Gençer Cansev (MKE Ankaragücü), Dk. 57 Muhammet Beşir, Dk. 83 Samaras, Dk. 90+3 Ayite (Samsunspor)

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:33
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