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    20 Şubat 2018, Salı
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    Rizespor, 'u farklı geçti

    Rizespor, Balıkesirspor'u farklı geçti

    1. Lig'in 23. haftasında sahasında Baltok'u 3-0 yendi.

    1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde , sahasında ağırladığı 'u 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Maçtan dakikalar

    22. dakikada ceza sahası dışından Furkan'ın şutunda kaleci topu kornere çeldi.

    55. dakikada ceza sahasında topla buluşan 'unu şutunu kaleci Vukovic kornere çeldi.

    72. dakikada Mehmet Uslunun ara pasında topla buluşan Samudio, Recep Niyaz'ı gördü. Bu oyuncu da ceza sahsı içinde topu ağlara gönderdi. 1-0

    80. dakikada Mehmet Uslu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

    90+1. dakikada Mehmet Uslu'nun ceza sahasına ortasında Samudio topu ağlara yolladı. 3-0

    Stat: Çaykur Didi

    Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Soner Maraş, Mehmet Kapluhan

    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Ramos, Mehmet Uslu, Abdullah Durak, Recep Niyaz, Galip Güzel (Dk. 46 Lincoln), Süleyman Koç (Dk. 66 ), Samudio, Vedat Muric (Dk. 88 Turgut Doğan Şahin)

    Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, , Oğuzhan Çapar, Bülent Cevahir, Kethevoama (Dk. 60 Doğan), Cumali Bişi, , , Abdulkadir Özgen (Dk. 62 Beleck), Otoo (Dk. 77 Burak Çalık)

    Goller: Dk. 73 Recep Niyaz, Dk.80 Oğulcan Çağlayan, Dk.90+3 Samudio (Çaykur Rizespor)

    Sarı kartlar: Dk. 21 Vedat Muric (Çaykur Rizespor), Dk. 62 Furkan Çil, Dk. 68 Sedat Şahintürk, Dk. 71 Vukovic, Dk. 74 Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok)

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:51
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