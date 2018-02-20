Rizespor, Balıkesirspor'u farklı geçti
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Balıkesirspor Baltok'u 3-0 yendi.
1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Balıkesirspor'u 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Maçtan dakikalar
22. dakikada ceza sahası dışından Furkan'ın şutunda kaleci topu kornere çeldi.
55. dakikada ceza sahasında topla buluşan Recep Niyaz'unu şutunu kaleci Vukovic kornere çeldi.
72. dakikada Mehmet Uslunun ara pasında topla buluşan Samudio, Recep Niyaz'ı gördü. Bu oyuncu da ceza sahsı içinde topu ağlara gönderdi. 1-0
80. dakikada Mehmet Uslu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
90+1. dakikada Mehmet Uslu'nun ceza sahasına ortasında Samudio topu ağlara yolladı. 3-0
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Soner Maraş, Mehmet Kapluhan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Ramos, Mehmet Uslu, Abdullah Durak, Recep Niyaz, Galip Güzel (Dk. 46 Lincoln), Süleyman Koç (Dk. 66 Oğulcan Çağlayan), Samudio, Vedat Muric (Dk. 88 Turgut Doğan Şahin)
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Cüneyt Köz, Oğuzhan Çapar, Bülent Cevahir, Kethevoama (Dk. 60 Muhammed Ali Doğan), Cumali Bişi, Sedat Şahintürk, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen (Dk. 62 Beleck), Otoo (Dk. 77 Burak Çalık)
Goller: Dk. 73 Recep Niyaz, Dk.80 Oğulcan Çağlayan, Dk.90+3 Samudio (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Vedat Muric (Çaykur Rizespor), Dk. 62 Furkan Çil, Dk. 68 Sedat Şahintürk, Dk. 71 Vukovic, Dk. 74 Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok)
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 18:51
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PFDK'den o hakeme 4 ay ceza!
Toplam 5
Yorum
volkan mhk konuyu idrak edememiş galiba adam istifa etmiş sen kime ham mahrumiyeti veriyorsun ...
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Başkandan Mehmetçik'e destek
Toplam 3
Yorum
Kralex Bu adamı sevmiyorsunuz ama milliyetçiliğini görmezden geliyorsunuz.. Mehmetçik Vakfına en çok bağış yapan başkandır Aziz Yıldırım..
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Altyapıya 8 transfer
Toplam 3
Yorum
kocamanın farkı gelecek yıllarda daha çok genci a takımda göreceğiz. şu an bile 2 tane genç oyuncu zaman zaman 11'e giriyor.
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