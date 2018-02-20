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    20 Şubat 2018, Salı
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    Menemen şampiyonluk istiyor

    Menemen şampiyonluk istiyor
    2. Lig 'ta Afyon'u 2-0 mağlup ederek zirveyi geri alan Menemen Belediye'de teknik direktör , "Liderliği aldık, şimdi önemli olan konumumuzu korumak. Sezon bitiminde şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:19
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