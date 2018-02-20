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    20 Şubat 2018, Salı
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    ’da kaynak aranıyor

    Manisa’da kaynak aranıyor
    Düşme hattında yer alan 'da başkan Gökay Budak, "Kulübümüz ciddi sıkıntılar içerisinde. Elektrik, su ve vergi gibi sıkıntılara çözüm bulduktan sonra diğer borçların çözümüne arayışlarımız olacak. Herkesin taşın altına elini koyması gerekir" diyerek camiaya çağrıda bulundu.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:18
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