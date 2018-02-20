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    20 Şubat 2018, Salı
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    Kritik maç ’nın

    Kritik maç Muğla’nın
    3'üncü Lig 2'inci Grup'un alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelesinde Muğlaspor, deplasmanda 1461 'u Melik'in 9 ve 76'daki golleriyle 2-1 mağlup etti. Günün diğer sonuçları şöyle: Ofspor-Bergama Belediyespor: 0-0, Erokspor-Darıca : 0-2, Ş.Urfa Karaköprü-Çorum: 0-0.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:20
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