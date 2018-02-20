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    20 Şubat 2018, Salı
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    durdurulamıyor

    Kocaelispor durdurulamıyor
    3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta devreyi düşme hattında kapatan , 23'üncü hafta mücadelesinde Arsinspor'u 74'te Burak Özbakır, 80'de Mert'in golleriyle 2-1 devirdi. Son 5 maçta 4 galibiyet alan Kocaeli bu zaferle puanını 28'e yükseltti.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:21
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