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    20 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'a zaman lazım

    Giresun'a zaman lazım

    Taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren , “ arasına kadar yukarıdan kopmazsak, hedeflediğimiz oyunu sahaya yansıtırız” dedi

    SPOR Toto 1. Lig'de 5 haftadır galibiyete hasret kalan Giresunspor'da teknik direktör , geleceğe umutlu bakıyor. Olumsuz tepkilerin takıma hiçbir şey kazandırmayacağını dile getiren Vural, taraftarların vereceği desteğin önemini vurgulayarak; " arasına 28. hafta bittiğinde gireceğiz, inşallah o döneme kadar yukarıdan kopmak gibi bir durum olmaz. Kopmazsak eğer son 6 haftalık dönem için 15 günlük süremiz olacak. Hedeflediğimiz oyun planı için gerekeni bu süreçte yapacağız" diye konuştu.

    İSTİKRAR LAZIM
    Yılmaz Vural, kadro yapısında çok büyük değişikliğe gitmeyi düşünmediğini belirterek, "Bir istikrar olması lazım. Birkaç isim değişikliği de olacak diye düşünüyorum. İnşallah 'dan umduğumuz sonuç ile dönüp Ümraniye'de de beklediğimiz sonucu alabilirsek her şey tekrar normale dönebilir diye umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    İstediği oyunun sahaya yansımasının zorluğuna dikkat çeken Vural, "Oyuncularımla öyle bir sürece girdik ki şimdi çarşamba ve pazar günü oynayacağız. Ardından cuma ve salı günü oynayacağız. Aralarda 4 günlük zamanlardaki idmanda da yapmak istediğiniz değişiklikleri göstermeniz lazım, bu da pek mümkün değil" şeklinde görüş belirtti.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:15
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