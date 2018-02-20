Giresun'a zaman lazım
Taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Yılmaz Vural, “Milli maç arasına kadar yukarıdan kopmazsak, hedeflediğimiz oyunu sahaya yansıtırız” dedi
İSTİKRAR LAZIM
Yılmaz Vural, kadro yapısında çok büyük değişikliğe gitmeyi düşünmediğini belirterek, "Bir istikrar olması lazım. Birkaç isim değişikliği de olacak diye düşünüyorum. İnşallah Elazığ'dan umduğumuz sonuç ile dönüp Ümraniye'de de beklediğimiz sonucu alabilirsek her şey tekrar normale dönebilir diye umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İstediği oyunun sahaya yansımasının zorluğuna dikkat çeken Vural, "Oyuncularımla öyle bir sürece girdik ki şimdi çarşamba ve pazar günü oynayacağız. Ardından cuma ve salı günü oynayacağız. Aralarda 4 günlük zamanlardaki idmanda da yapmak istediğiniz değişiklikleri göstermeniz lazım, bu da pek mümkün değil" şeklinde görüş belirtti.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 23:15
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Kral Giuliano
Toplam 6
Yorum
kral giuliano Gulianooo seni çok sevioruz krall
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Kayıp Fırtına
Toplam 6
Yorum
Q 7 KAC KEZ YAZDIM KUCKAYLA UĞURU STOPER OYNAT DURİCA DAN STOPER OLMAZ DIYE, SOLBEK ALINIYOR YEDEK AHMET SOLBEK OYNUYOR NAPIYORSA RIZA EFENDI
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''Beşiktaş’ı düşünün''
Toplam 10
Yorum
senindir. Vardarsa senindir. pardon dönerse senindir.
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