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    20 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Erdoğan'dan onay

    Erdoğan'dan onay

    Erdoğan, ’un yeni stadının ismini belirledi

    Başkanı Halil Ünal, yeni stadın isminin '' olacağını bildirdi. 'ın Türk futboluna ve 'a önem verdiğini belirten Ünal, "Önceki gün kente gelen Cumhurbaşkanımız 'a kısaca 'u anlattım. Çok büyük keyif aldı." dedi. Ünal, "İsim sponsorluğu için sayın Cumhurbaşkanımıza danıştık. Sonuçta bu stadı bize kendisi yaptırdı. Cumhurbaşkanımız stadın ismi konusunda Eskişehir firması olan 'nin adının yakışacağını söyledi ve bizzat kendisi görüştü. Yardımlarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:18
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