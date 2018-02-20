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    20 Şubat 2018, Salı
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    umutlandı

    Denizlispor umutlandı
    ile çıktığı ilk maçta Giresun'u deviren 'da keyifler yerinde. Yeşil-siyahlılarda asbaşkan Ali Fırat, "Önemli bir galibiyet aldık. Her şey bitmiş değil. Bir hafta içinde iki zorlu rakiple birden oynayacağız. Bu maçları maksimum puanla geçersek büyük avantaj elde edeceğiz" diye konuştu.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:20
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