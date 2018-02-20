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    20 Şubat 2018, Salı
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    tek attı üç aldı

    <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a> tek attı üç aldı

    Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında , deplasmanda 'u 1-0 yendi.

    Bu arada, karşılaşmada bir penaltı atışından yararlanamadı. Ev sahibi ekibin 38. dakikada kazandığı atışı kullanan Müslüm Talşik, topu direğin üzerinden auta attı.

    Stat: Gaziantep

    Hakemler: Çağatay Şahan, Kemal Elmas, Burak Cansız

    Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, Şenol Can, Hüseyin Polat, Deniz Solmaz (Dk. 88 Yunus Şencay), İlker Günarslan, Ahmet Olğun, Oktay Aydın, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur, Cuma Furkan Özyaşar (Dk. 66 Harun Enes Nural), Yusuf Erdem

    Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Mirkan Aydın (Dk. 46 Berkay Samancı), Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı (Dk. 81 Alican Özfesli), Deniz Vural, Barış Alıcı, Hasan Hatipoğlu (Dk. 30 Recep Yemişci)

    Gol: Dk. 21 Uğur Arslan Kuru ()

    Kırmızı kart: Dk. 36 Uğur Arslan Kuru ()

    Sarı kartlar: Dk. 68 Müslüm Talşik (), Dk. 89 Deniz Vural, Dk. 90+1 Recep Yemişci (Altınordu)

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:33
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