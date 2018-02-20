Altınordu tek attı üç aldı
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Altınordu, deplasmanda Gaziantepspor'u 1-0 yendi.
Bu arada, karşılaşmada Gaziantepspor bir penaltı atışından yararlanamadı. Ev sahibi ekibin 38. dakikada kazandığı atışı kullanan Müslüm Talşik, topu direğin üzerinden auta attı.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Çağatay Şahan, Kemal Elmas, Burak Cansız
Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, Şenol Can, Hüseyin Polat, Deniz Solmaz (Dk. 88 Yunus Şencay), İlker Günarslan, Ahmet Olğun, Oktay Aydın, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur, Cuma Furkan Özyaşar (Dk. 66 Harun Enes Nural), Yusuf Erdem
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Mirkan Aydın (Dk. 46 Berkay Samancı), Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı (Dk. 81 Alican Özfesli), Deniz Vural, Barış Alıcı, Hasan Hatipoğlu (Dk. 30 Recep Yemişci)
Gol: Dk. 21 Uğur Arslan Kuru (Altınordu)
Kırmızı kart: Dk. 36 Uğur Arslan Kuru (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 68 Müslüm Talşik (Gaziantepspor), Dk. 89 Deniz Vural, Dk. 90+1 Recep Yemişci (Altınordu)
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 21:33
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Münih'te 11'ler belli oldu! Sürpriz tercihler...
Toplam 21
Yorum
Barzinho Beşiktaşım inş. ıyı bır skorla doner. Avrupanın en ıyı 3 kulubunden 1 tanesı net sekılde ortada
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Ameliyat oldu
Toplam 2
Yorum
Dr.Alban 1 maçlık canı varmış oda gitti. Eray yerine u21 de kalede kim duruyosa o gelsin Allah aşkına .
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Münih'te 11'ler belli oldu! Sürpriz tercihler...
Toplam 21
Yorum
gs sana inanmayan elenmeni bekleyen bazı yorumculara inat ben buğün beşiktaşlıyım dualarım seninle başarılar beşiktaş
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