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    20 Şubat 2018, Salı
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    1. Lig'de hakemler açıklandı

    1. Lig'de hakemler açıklandı

    Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Perşembe günü oynanacak iki maçı yönetecek hakemler belli oldu.

    yapılan açıklamaya göre, perşembe günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

    16.00 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yiğit Arslan

    19.00 Adanaspor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:03
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