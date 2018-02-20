1. Lig'de hakemler açıklandı
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Perşembe günü oynanacak iki maçı yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, perşembe günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
16.00 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yiğit Arslan
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 16:03
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Muslera yolcu
Toplam 16
Yorum
garip senle ilgisi yok hakemlerle ilgil
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Janssen'in menajerinden şok açıklama!
Toplam 4
Yorum
UZMAN HAKEM FENER BJK MAÇININ HAKEMLERİ AÇIKLANIR BJK-FENER MAÇININ HAKEMLERİ İŞİNİZ ZOR ADİL YÖNETİN GERİSİ ÖNEMLİ DEĞİL ALLAHTAN KORKUN DÜRÜST OLUN YETER
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Janssen'in menajerinden şok açıklama!
Toplam 4
Yorum
UZMAN HAKEM FENER BJK MAÇININ HAKEMLERİ AÇIKLANIR BJK-FENER MAÇININ HAKEMLERİ İŞİNİZ ZOR ADİL YÖNETİN GERİSİ ÖNEMLİ DEĞİL ALLAHTAN KORKUN DÜRÜST OLUN YETER
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