CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Yeni coştu

    Yeni <a href="/index/ordu?id=d9393372-e5a4-4d4b-9d2b-86e2214a0d9f" class="" rel="tag">Ordu</a> coştu

    ekibi, Kırıkhanspor’a şans tanımadı

    TFF. 3. Lig 2. Grup'ta tutunma mücadelesi veren Kırıkhanspor'a konuk olan Yeni Orduspor, rakibine şans tanımadı. 1. Lig'e çıkma hesapları yapan temsilcisi, Kerim ve İbrahim'in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılmayı başardı. Maç fazlası bulunan Yeni , lider Darıca Gençlerbirliği ile puan farkını da bire indirdi.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN