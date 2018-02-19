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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Mersin düştü

    Mersin düştü

    ’a 4-0 yenilen Mersin İY, bitime 11 hafta kala küme düşen ilk takım oldu

    'taki günün bir diğer mücadelesinde ligde 21 puanı silinen , sahasında karşılaştığı Tokatspor'a 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçla kırmızı-lacivertli takım, ligin bitimine daha 11 hafta kala düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. İlk yarısı 1-0 biten maçta misafir ekibe galibiyeti getiren golleri 6'da Recep Türköz, 56'da Enes Keleş, 76'da Teoman ve 90. dakikada Ercüment Eray kaydetti.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:24
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