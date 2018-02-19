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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Menemen 4 nala

    Menemen 4 nala

    ekibi, 19 maçtır yenilmeyen Afyon’u Kerem ve ’nın golleriyle mağlup ederek 4 hafta sonra liderlik koltuğunu geri aldı

    2'nci Lig 'taki zirve mücadelesinde Menemen Belediye, 19 maçtır yenilmeyen lider Afjet Afyonspor'u mağlup edip 4 hafta önce kaptırdığı koltuğu geri aldı: 2-0. Bu sezon iç sahada oynadığı 12'nci maçı da kazanan ev sahibi ekibin gollerini 45+2. dakikada Kerem ve 50'de attı. Menemen'de taraftarlar zirve yarışındaki en kritik 90 dakikada tribünleri doldururken konuk Afyon'u 200 civarı taraftarı destekledi. Öte yandan MHK Başkanı 'nun kendisine tehditkar ifadeler kullandığı iddiasıyla hakemliği bırakan 'ın yerine mücadeleyi Zorbay Küçük yönetti.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:23
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