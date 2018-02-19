Lider, Çanakkale deplasmanında 3 puanı kaptı

3. Lig 1. Grup lideri Manisa Büyükşehir Belediyesi, galibiyet serisine devam ediyor. 23. haftada Çanakkale Dardanel deplasmanına çıkan Ege temsilcisi, rakibini Tolga ve Çağrı'nın golleriyle 2-0 yendi, üst üste 5. maçından da galibiyetle ayrılmasını bildi. Ev sahibi, takipçisiyle puan farkını da 12'ye çıkardı.