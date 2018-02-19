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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    fırtınası

    <a href="/index/manisa?id=b7c7d14b-b4a2-4a6d-b91c-9fe3a980fa13" class="" rel="tag">Manisa</a> fırtınası

    Lider, deplasmanında 3 puanı kaptı

    3. Lig 1. Grup lideri Manisa Büyükşehir Belediyesi, galibiyet serisine devam ediyor. 23. haftada Çanakkale Dardanel deplasmanına çıkan Ege temsilcisi, rakibini Tolga ve Çağrı'nın golleriyle 2-0 yendi, üst üste 5. maçından da galibiyetle ayrılmasını bildi. Ev sahibi, takipçisiyle puan farkını da 12'ye çıkardı.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:32
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