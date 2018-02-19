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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Gazişehir fırtınası

    Gazişehir fırtınası

    İkinci yarının flaş takımı, dün de engelini aştı. Rakibini Sinan ve ’ın golleriyle deviren kırmızı-siyahlılar, 5’te 5 yaptı

    SPOR Toto 1. Lig'in ikinci yarısında Gazişehir Gaziantepspor rüzgarı esiyor. Taraftarı önünde güçlü rakibi 'u konuk eden kırmızı-siyahlılar, sahadan galip ayrıldı, üst üste 5 maçını da kazandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Güneydoğu temsilcisi, 25. dakikada rakip fileleri havalandırmayı başardı.

    PERDEYİ SERDAR KAPADI
    Gökhan'ın ortasına iyi yükselen Sinan Osmanoğlu, kafayla topu ağlara yolladı: 1-0. 51'de kaleciyle karşı karşıya kalan Ba, bu pozisyonu değerlendiremedi. 79'da Onur'un orta şut karışımı vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi. 86'da İbrahim'in şutu direği sıyırdı. 90'da Muhammed ortaladı. Kaleciden seken topu arka direkte önünde bulan Serdar, skoru belirledi: 2-0.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:29
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