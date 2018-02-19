Gazişehir fırtınası
İkinci yarının flaş takımı, dün de İstanbulspor engelini aştı. Rakibini Sinan ve Serdar’ın golleriyle deviren kırmızı-siyahlılar, 5’te 5 yaptı
SPOR Toto 1. Lig'in ikinci yarısında Gazişehir Gaziantepspor rüzgarı esiyor. Taraftarı önünde güçlü rakibi İstanbulspor'u konuk eden kırmızı-siyahlılar, sahadan 2-0 galip ayrıldı, üst üste 5 maçını da kazandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Güneydoğu temsilcisi, 25. dakikada rakip fileleri havalandırmayı başardı.
PERDEYİ SERDAR KAPADI
Gökhan'ın ortasına iyi yükselen Sinan Osmanoğlu, kafayla topu ağlara yolladı: 1-0. 51'de kaleciyle karşı karşıya kalan Ba, bu pozisyonu değerlendiremedi. 79'da Onur'un orta şut karışımı vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi. 86'da İbrahim'in şutu direği sıyırdı. 90'da Muhammed ortaladı. Kaleciden seken topu arka direkte önünde bulan Serdar, skoru belirledi: 2-0.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:29
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Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
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Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
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Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
Gazişehir fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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