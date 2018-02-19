‘ES’ti gürledi

Spor Toto 1. Lig'de Eskişehir fırtınası esiyor... Bu sezon mali anlamda büyük kriz yaşayan Es Es, dün deplasmanda lider Ümraniyespor'u tek golle yıktı, galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Düşme potasıyla arasındaki puan farkını da 7'ye çıkaran kırmızı-siyahlılar, gelecek haftalar öncesi rahat bir nefes aldı. Maça hızlı başlayan ev sahibiydi ancak 40. dakikada golü bulan Eskişehirspor oldu. OFOEDU'NUN pasına hareketlenen Hasan Hüseyin, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1. 59'da Vasilogiannis'e yaptığı faul sonrası Semih Güler kırmızı kartla oyundan atılırken, ilerleyen dakikalarda başka gol çıkmadı. Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 27'ye yükseltti. Ümraniyespor ise 41 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu.