‘ES’ti gürledi
Bu sezon zor günler geçiren Eskişehirspor, bu kez İstanbul deplasmanında zafere uzandı. Es Es, rakibini Hasan Hüseyin’in golüyle yıktı, üst üste 3. maçını da kazandı
Spor Toto 1. Lig'de Eskişehir fırtınası esiyor... Bu sezon mali anlamda büyük kriz yaşayan Es Es, dün deplasmanda lider Ümraniyespor'u tek golle yıktı, galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Düşme potasıyla arasındaki puan farkını da 7'ye çıkaran kırmızı-siyahlılar, gelecek haftalar öncesi rahat bir nefes aldı. Maça hızlı başlayan ev sahibiydi ancak 40. dakikada golü bulan Eskişehirspor oldu. OFOEDU'NUN pasına hareketlenen Hasan Hüseyin, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1. 59'da Vasilogiannis'e yaptığı faul sonrası Semih Güler kırmızı kartla oyundan atılırken, ilerleyen dakikalarda başka gol çıkmadı. Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 27'ye yükseltti. Ümraniyespor ise 41 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:28
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Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
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Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
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Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
‘ES’ti gürledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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