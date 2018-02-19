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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    ‘ES’ti gürledi

    ‘ES’ti gürledi

    Bu sezon zor günler geçiren , bu kez deplasmanında zafere uzandı. , rakibini ’in golüyle yıktı, üst üste 3. maçını da kazandı

    1. Lig'de fırtınası esiyor... Bu sezon mali anlamda büyük kriz yaşayan , dün deplasmanda lider Ümraniyespor'u tek golle yıktı, galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Düşme potasıyla arasındaki puan farkını da 7'ye çıkaran kırmızı-siyahlılar, gelecek haftalar öncesi rahat bir nefes aldı. Maça hızlı başlayan ev sahibiydi ancak 40. dakikada golü bulan oldu. OFOEDU'NUN pasına hareketlenen , düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1. 59'da Vasilogiannis'e yaptığı faul sonrası Semih Güler kırmızı kartla oyundan atılırken, ilerleyen dakikalarda başka gol çıkmadı. Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 27'ye yükseltti. Ümraniyespor ise 41 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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