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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    'den Cumhurbaşkanı’na ‘’ teşekkürü

    Eskişehir'den Cumhurbaşkanı’na ‘ETİ’ teşekkürü
    Başkanı Halil Ünal, yeni stadın adının '' olacağını açıkladı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı 'a teşekkür eden Ünal, "Stadyumun isim hakkı ile ilgili Sayın 'a danıştık. Sonuçta bu stadı kendisi bize yaptırdı, konuyu onunla paylaşmam gerekiyordu. Kendisi firması olan ETİ'nin yakışacağını söyledi ve Sayın Gürsel Kanatlı ile bizzat kendisi görüştü. Zaten ETİ ile Eskişehirspor'un özdeşleşmiş bir dostluğu vardı. Stadımızın ismi 10 yıl boyunca ETİ Stadı olacak. Konuyla ilgili pazartesi (bugün) açıklama yapacağız. Yardımlarından ötürü Sayın Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyoruz" dedi.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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