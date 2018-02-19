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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    ’a hoca uyarısı

    Erzurum’a hoca uyarısı
    Erzurumspor , öğrencilerine uyarılarda bulundu. Son sıradaki karşısında aldıkları 5-1'lik galibiyeti unutmaları gerektiğini belirten Altıparmak, "Bu maç bizim için ölçü değildi. Bu galibiyet sadece takım ve taraftarın bütünleşmesi için önemli oldu" diye konuştu.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:29
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