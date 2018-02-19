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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    tam gaz

    <a href="/index/boluspor?id=48bfa66a-6cb8-495e-a4cd-c2ca5ad74201" class="" rel="tag">Boluspor</a> tam gaz

    Kırmızı-beyazlılar, ’i Poepon (2) ve Melih’in golleriyle yenip üst üste 2. galibiyetini aldı

    SPOR Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren , Demirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. 17. dakikada Poepon kaçırdığı penaltıyı tamamlayıp skoru 1-0 yaptı. İlk yarı 'un üstünlüğüyle bitti. 64'te bir gol daha atan Poepon skoru 2-0'a getirdi. bu gole 82'de Atabey Çiçek ile yanıt verdi. 86'de Melih Okutan skoru ilan eden golü attı: 3-1. Üst üste 2. galibiyetini alan Bolu 33 puanla 6. sıraya çıkarken, 24 puanla 15. sırada kaldı.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:31
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