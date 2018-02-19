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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    'dan süper 3'lük

    Altay'dan süper 3'lük

    Karagümrük’ü 3-0’la geçen ekibi, üst üste 3. galibiyetini elde etti. Lider Gümüşhane’nin yenilmesiyle birlikte zirvenin ortağı oldu

    2'nci Lig 'ta 23'üncü hafta karşılaşmasında , Karagümrük maçından 3 puanı 3 golle aldı: 3-0. Baştan sona üstün oynayıp 35 ve 45'inci dakikada Muharrem'in golleriyle devreyi 2-0 önde geçen siyah-beyazlılar, 74'te Doğan Karakuş'un sayısıyla zaferi perçinledi. 45 puana yükselen ekibi, Gümüşhane'nin yenilmesiyle birlikte zirveye ortak oldu. Altay ayrıca bu sonuçla üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrıldı. İzmir ekibinin teknik direktörü İsmet Taşdemir, güzel bir galibiyet aldıklarını kaydederek "Amacımız kalan bütün maçlarımızı kazanıp bir üst lige şampiyon çıkabilmek. Bunun için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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