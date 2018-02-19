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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    1. Lig'de yarının hakemleri açıklandı

    1. Lig'de yarının hakemleri açıklandı

    1. Lig'de 23. haftada yarın yapılacak 3 maçı yönetecek hakemler belli oldu.

    yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

    Yarın:

    16.00 Samsunspor-MKE Ankaragücü:

    16.00 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok: Abdulkadir Bitigen

    19.00 Gaziantepspor-Altınordu: Çağatay Şahan

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:22
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