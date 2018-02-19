1. Lig'de yarının hakemleri açıklandı
Spor Toto 1. Lig'de 23. haftada yarın yapılacak 3 maçı yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Samsunspor-MKE Ankaragücü: Kutluhan Bilgiç
16.00 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok: Abdulkadir Bitigen
19.00 Gaziantepspor-Altınordu: Çağatay Şahan
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:22
-
K.Paşa'dan sert yanıt! G.Saraylılar ağlıyor...
Toplam 15
Yorum
ÇINAR BAK İŞİNE TASASI SANA MI DÜŞTÜ
-
Hummels: "Beşiktaş'ı hafife alırsanız bedelini ödersiniz"
Toplam 1
Yorum
HUMMELS Bu yüzden 3-5-8 demeden Allah ne verdiyse atıp rövanş maçı öncesi avantaj yakalamak istiyoruz
-
G.Saray ilk transferini yaptı
Toplam 9
Yorum
şabo emre akbaba kaç yaşindaymış
1. Lig'de yarının hakemleri açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.