1. Lig'de hakemler belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta 21 Şubat Çarşamba günü oynanacak 4 maçı yönetecek hakemler belli oldu.
21 Şubat Çarşamba:
16.00 Denizlispor-Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep: Hakan Ceylan
19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Akın Çorap Giresunspor: Emre Malok
19.00 İstanbulspor-Grandmedical Manisaspor: Alper Çetin
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:21
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