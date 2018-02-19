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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    1. Lig'de hakemler belli oldu

    1. Lig'de hakemler belli oldu

    Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta 21 Şubat Çarşamba günü oynanacak 4 maçı yönetecek hakemler belli oldu.

    yapılan açıklamaya göre, ligde 23. haftada çarşamba gününün müsabaka programı şöyle:

    21 Şubat Çarşamba:

    16.00 Denizlispor-Ümraniyespor:

    16.00 Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep: Hakan Ceylan

    19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Akın Çorap Giresunspor: Emre Malok

    19.00 İstanbulspor-Grandmedical Manisaspor: Alper Çetin

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:21
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