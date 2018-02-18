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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Ümraniye’den gözdağı

    Ümraniye’den gözdağı
    Lider , bugün konuk edeceği 'a şans tanımadı. Teknik direktör Bayram Bektaş, kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, "Zirvdeki yerimizi sağlamlaştırmamız adına önemli bir maça çıkacağız ve kazanan taraf olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:33
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