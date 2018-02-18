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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Ne ne

    Ne Balıkesir ne Elazığspor
    GÜNÜN beraberlikle biten tek maçı Balıkesirspor Baltok ile arasında oynandı. İlk yarısı golsüz geçilen maçın ikinci 45'i büyük çekişmeye sahne oldu. 48. dakikada Nizamettin'in kullandığı serbest vuruşu iyi takip eden Abdulkadir, kafayla golü attı: 1-0. 77'de Lamine Diarra topu boş kaleye topu yolladı ve beraberliği sağladı: 1-1.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:32
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