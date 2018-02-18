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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Manisaspor'da hakeme tepki

    Manisaspor'da hakeme tepki

    Spor Toto 1. Lig'de evinde Adanaspor'a 90+2. dakikada yediği golle 2-1 yenilerek kümede kalma umutlarını azaltan Grandmedical Manisaspor'da teknik direktör , maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'e sert tepki gösterdi.

    Bitigen'in verdiği kararlarla maçın önüne geçtiğini dile getiren Taşkın, "Aleyhimize verilen bir penaltı var ve lehimize verilmeyen bir penaltı var. Bize küme düşmüş takım gözüyle bakıyorlar, hakemler ona göre davranıyor. Maalesef hakeme mağlup olduk" diye konuştu.

    Oyuncularını gönülden tebrik ettiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Takımım galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koydu. En yakın rakiplerimizle aramızda şu anda 10 puanlık bir fark var. Biz emeğimizin hakkını almak istiyoruz. Kim şampiyon olur, kim düşer, kim Play-Off'a kalır bizi ilgilendirmiyor. Biz bu çocuklarla bu süreci iyi idare ettirmek için geldik. Manisaspor'u ayaklar altına aldırmak istemiyoruz. Biz çıkıp tıkır tıkır oynuyorsak, maçın önüne hakemin geçmesini istemiyoruz" dedi.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:36
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