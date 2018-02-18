CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Giresun çöküşte

    Giresun çöküşte

    Sezona iddialı başlayan ekibi, sahasında Denizli’ye boyun eğdi, son 5 haftada 4. kez yenildi

    Sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda düşüşe geçen Giresunspor, bu kez de Denizlispor'a boyun eğdi. Taraftarı önünde konuk ettiği rakibine 2-0 yenilen ekibi, galibiyet özlemini 5 haftaya çıkarırken, bu süreçte 4. mağlubiyetini aldı. Rakibine karşı üstün olan Ege ekibi, 35. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Barış, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1. 57'de İsmail Haktan'ın ortasına iyi yükselen Ziya, kafayla skoru belirledi: 0-2.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Giresun çöküşte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN