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    18 Şubat 2018, Pazar
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    , İstanbulspor'u devirdi

    Gazişehir Gaziantep, İstanbulspor'u devirdi

    1. Lig'in 22. haftasında , İstanbulspor'u 2-0 yendi.

    Stat: Gaziantep

    Hakemler: Suat Arslanboğa, Ekrem Kan, Mehmet Cem Hanoğlu

    Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, , , , Uğurlu, Jefferson, Tugay Kacar (Dk. 73 Webo), Adama Ba (Dk. 56 Muhammet Himmet Ertürk), , Del Valle (Dk. 80 ), Özgür Can Özcan

    İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Wellington, Yalçın Kılınç, (Dk. 72 Ali Dere), Onur Ergün, Onur Kolay (Dk. 61 ), Kubilay Aktaş, Cajic, İbrahim (Dk. 78 Yusuf Serdar Çoban), İbrahim Yılmaz

    Goller: Dk. 24 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90 Serdar Deliktaş ()

    Sarı kartlar: Dk. 38 Ahmet Kesim, Dk. 44 Gökhan Alsan, Dk. 84 Uğur Akdemir (Gazişehir Gaziantep), Dk. 29 Cajic, Dk. 38 Wellington, Dk. 67 Yalçın Kılınç (İstanbulspor)

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:00
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