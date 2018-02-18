Gazişehir Gaziantep, İstanbulspor'u devirdi
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Gazişehir Gaziantep, İstanbulspor'u 2-0 yendi.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Suat Arslanboğa, Ekrem Kan, Mehmet Cem Hanoğlu
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Uğur Akdemir, Sinan Osmanoğlu, Ahmet Kesim, Mehmet Erdem Uğurlu, Jefferson, Tugay Kacar (Dk. 73 Webo), Adama Ba (Dk. 56 Muhammet Himmet Ertürk), Gökhan Alsan, Del Valle (Dk. 80 Serdar Deliktaş), Özgür Can Özcan
İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Wellington, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber (Dk. 72 Ali Dere), Onur Ergün, Onur Kolay (Dk. 61 Muhammed Demirci), Kubilay Aktaş, Cajic, İbrahim Halil Çolak (Dk. 78 Yusuf Serdar Çoban), İbrahim Yılmaz
Goller: Dk. 24 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90 Serdar Deliktaş (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 38 Ahmet Kesim, Dk. 44 Gökhan Alsan, Dk. 84 Uğur Akdemir (Gazişehir Gaziantep), Dk. 29 Cajic, Dk. 38 Wellington, Dk. 67 Yalçın Kılınç (İstanbulspor)
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:00
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Adebayor attı, Trabzonspor taraftarı alkışladı!
Toplam 1
Yorum
mehmet artık kendi taraftarlarınızın karşısında maç kazanın ayıp günahtır
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Hasan Ali cezalı
Toplam 1
Yorum
kanarya907 Bilerek gördü..
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Remy'yi çok istedim
Toplam 4
Yorum
ERAY O zaman istifa et. İstediğin oyuncu alınmadıysa ve çok rahatsızsan, bunu sürekli de dile getiriyorsan istifa et.
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