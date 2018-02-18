Erzurum’dan gol şov
Mavi-beyazlılar, taraftarı önünde 3 puanı kaptı. Doğu ekibi, ligin son sırasındaki Gaziantep’i 5 golle yıktı, 4 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı
Spor Toto 1. Lig'de günün en gollü maçı Erzurum'da oynandı. Taraftarı önünde Gaziantepspor'u konuk eden mavi-beyazlılar, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı, 4 hafta sonra 3 puan aldı. Maça hızlı başlayan ev sahibi, 13. dakikada golü buldu. Erhan'ın ortasına sol kanattan ortasında topla buluşan Gökhan'ın ceza sahası dışından şutunda top kaleci Selçuk'un yanından ağlara gitti. 1-0. Konuk takım, 40'ta Yusuf'la skoru eşitlerken, 45'te Burhan, eşitliği bozdu: 2-1.
ERHAN ÇELENK YILDIZLAŞTI
52'DE Erhan ortaladı, Scuk topu ağlara gönderdi: 3-1. İki golün asistini yapan Erhan, 62 ve 66'da rakip fileleri havalandırıp skoru belirledi. Bu sonuçla Erzurumspor, puanını 29'a çıkarırken, Gaziantepspor 4 puanla ligin son sırasında kaldı.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:32
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Florya'nın yıldızı Nagatomo
Toplam 4
Yorum
ergün kalaycı ben gs yerinde olsam bu adamı ya alırım yada 1 yıldaha kiralarım süper adam hemde bedava
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Fatih Tekke'den Abdükadir'in transferine engel
Toplam 2
Yorum
ismail aynen katılıyorum 2 yıl daha trabzonda kalmalı
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Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi!
Toplam 3
Yorum
mehmet verilmeyen penatılar varmış konya aleyhine verilmeyen penaltılar ne olacak ya zamanında meyvesini iyi yediniz şimdi biraz kurtlarını yiyin
Erzurum’dan gol şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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