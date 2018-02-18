Erzurum’dan gol şov

Spor Toto 1. Lig'de günün en gollü maçı Erzurum'da oynandı. Taraftarı önünde Gaziantepspor'u konuk eden mavi-beyazlılar, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı, 4 hafta sonra 3 puan aldı. Maça hızlı başlayan ev sahibi, 13. dakikada golü buldu. Erhan'ın ortasına sol kanattan ortasında topla buluşan Gökhan'ın ceza sahası dışından şutunda top kaleci Selçuk'un yanından ağlara gitti. 1-0. Konuk takım, 40'ta Yusuf'la skoru eşitlerken, 45'te Burhan, eşitliği bozdu: 2-1.

ERHAN ÇELENK YILDIZLAŞTI

52'DE Erhan ortaladı, Scuk topu ağlara gönderdi: 3-1. İki golün asistini yapan Erhan, 62 ve 66'da rakip fileleri havalandırıp skoru belirledi. Bu sonuçla Erzurumspor, puanını 29'a çıkarırken, Gaziantepspor 4 puanla ligin son sırasında kaldı.