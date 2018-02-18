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    18 Şubat 2018, Pazar
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    pes etmeyecek

    Denizlispor pes etmeyecek

    Spor Toto 1. Lig'de üst üste 3 yenilgiyle kurtuluş hattının 7 puan gerisine düştükten sonra yeni teknik patronu yönetiminde çıktığı ilk maçta güçlü rakibi Giresunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden , pes etmeyeceğini kanıtladı.

    Ligde 20 puana ulaşan yeşil-siyahlılar, sevinçlerini Giresun'a kendilerini desteklemeye gelen az sayıda taraftarla paylaştı. Sezonun kalan haftalarında iç ve dış saha galibiyet primlerine zam yapan yönetim, Giresun zaferi için futbolculara 10'ar bin TL prim dağıtacak. Takım bundan sonraki iç saha galibiyetleri için ise 8'er bin TL prim alacak.

    Galibiyetin mimarının kendisi değil futbolcuları olduğunu söyleyen , "Onlara teşekkür ediyorum. Bizim duyguya ve duygulu oyuna ihtiyacımız vardı. Bunu sahada sergileyip kazandık. Zor bir deplasmanda galibiyet almak önemliydi. Bu duygu bütünlüğünü korumak ve devam ettirmek zorundayız. Önümüzde çarşamba ve pazar günü iki zorlu maçımız var. Giresun maçını unutup bu karşılaşmalara konsantre olmak zorundayız. Yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:38
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