Denizlispor pes etmeyecek
Spor Toto 1. Lig'de üst üste 3 yenilgiyle kurtuluş hattının 7 puan gerisine düştükten sonra yeni teknik patronu Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçta güçlü rakibi Giresunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Denizlispor, pes etmeyeceğini kanıtladı.
Ligde 20 puana ulaşan yeşil-siyahlılar, sevinçlerini Giresun'a kendilerini desteklemeye gelen az sayıda taraftarla paylaştı. Sezonun kalan haftalarında iç ve dış saha galibiyet primlerine zam yapan yönetim, Giresun zaferi için futbolculara 10'ar bin TL prim dağıtacak. Takım bundan sonraki iç saha galibiyetleri için ise 8'er bin TL prim alacak.
Galibiyetin mimarının kendisi değil futbolcuları olduğunu söyleyen Fatih Tekke, "Onlara teşekkür ediyorum. Bizim duyguya ve duygulu oyuna ihtiyacımız vardı. Bunu sahada sergileyip kazandık. Zor bir deplasmanda galibiyet almak önemliydi. Bu duygu bütünlüğünü korumak ve devam ettirmek zorundayız. Önümüzde çarşamba ve pazar günü iki zorlu maçımız var. Giresun maçını unutup bu karşılaşmalara konsantre olmak zorundayız. Yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 12:38
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Fellaini imzayı attı!
Toplam 4
Yorum
asamoahın asıl mevkisi ortasaha çok ağır bi adam fellaini onun yerine asamoah alın nagatomonun makum fiyata bonservisini alın asamoah fernandonun yanına nagatomoda sol beke
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Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş'e yanıt
Toplam 22
Yorum
fff söylediya nernle dinliyorsun
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Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş'e yanıt
Toplam 22
Yorum
bjk aykut bey bjk maçındaki hakem hatalarıyla aldığın 3 puanla bjk yle fb sıralamada yer değişmiştir.sen ne hikaye okuyon!!
Denizlispor pes etmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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