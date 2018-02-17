Rizespor'da şampiyonluk inancı arttı

Bakır, yaptığı açıklamada, ligin iyi takımlarından biri olan MKE Ankaragücü ile dün oynadıkları maçın çok zor geçeceğini karşılaşma öncesinde bildiklerini dile getirdi.

Zor bir karşılaşmayı kazandıklarına işaret eden Bakır, "Bu maçı kazanmak bizim için sadece 3 puan anlamına gelmiyor. Bu, aynı zamanda önümüzdeki haftalarda taraftarımızın şampiyonluk inancını artıracak. Bu nedenle aldığımız 3 puan çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

Zaman zaman verilen yanlış hakem kararları ve 10 kişi oynamalarına rağmen maçı kazanmalarının ayrıca önem taşıdığına dikkati çeken Bakır, bu moralle 20 Şubat Salı günü sahalarında yapacakları Balıkesirspor Baltok maçına hazırlanacaklarını bildirdi.

Şampiyonluk için bu maçı da kazanmak istediklerini vurgulayan Bakır, "Taraftarımızın tribünleri doldurmasını istiyoruz. Çünkü onların desteğine ihtiyacımız var. Kalan 12 maçı da kazanarak taraftarlarımızı sevindirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.