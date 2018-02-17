Rizespor'da şampiyonluk inancı arttı
Spor Toto 1. Lig'de MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-2 mağlup eden Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, bu maçı kazanmalarının sadece 3 puan anlamına gelmediğini, önümüzdeki haftalarda taraftarın şampiyonluk inancını da artıracağını söyledi.
Bakır, yaptığı açıklamada, ligin iyi takımlarından biri olan MKE Ankaragücü ile dün oynadıkları maçın çok zor geçeceğini karşılaşma öncesinde bildiklerini dile getirdi.
Zor bir karşılaşmayı kazandıklarına işaret eden Bakır, "Bu maçı kazanmak bizim için sadece 3 puan anlamına gelmiyor. Bu, aynı zamanda önümüzdeki haftalarda taraftarımızın şampiyonluk inancını artıracak. Bu nedenle aldığımız 3 puan çok anlamlı." ifadelerini kullandı.
Zaman zaman verilen yanlış hakem kararları ve 10 kişi oynamalarına rağmen maçı kazanmalarının ayrıca önem taşıdığına dikkati çeken Bakır, bu moralle 20 Şubat Salı günü sahalarında yapacakları Balıkesirspor Baltok maçına hazırlanacaklarını bildirdi.
Şampiyonluk için bu maçı da kazanmak istediklerini vurgulayan Bakır, "Taraftarımızın tribünleri doldurmasını istiyoruz. Çünkü onların desteğine ihtiyacımız var. Kalan 12 maçı da kazanarak taraftarlarımızı sevindirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:36
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Abdullah Yılmaz hakemliği bıraktı
Toplam 6
Yorum
ee tff başkanı ve mhk başkanı futbolun başından gitmedikçe dalga dümen devam eder
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 48
Yorum
Karakartal Kıskançlığınızdan,kuduruyorsunuz.İnsanın içinde hasedlik ve art niyet varsa o insana laf anlatamazsınız. Kulaklar sağır,gözler kör olur.
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 48
Yorum
sam Demekki bu yuzden Aykut 76 puanla sampiyonuz diyor buyuk yerden garanti verilmis artik MHK istifa demiyor masa altindaistedigini almislar
Rizespor'da şampiyonluk inancı arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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