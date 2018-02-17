Rize destanı

Son anları nefes kesen mücadelede Ankaragücü’ne konuk olan Çaykur Rizespor, Samudio (3) ve Oğulcan’ın golleriyle rakibini 4-2 devirerek puanını 41’e yükseltti

SPOR Toto 1. Lig'in 22. haftasında Ankaragücü, Çaykur Rize'yi ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 27'de Koray'ın ortasında arka direkte boş kalan Samudio'nun kafa vuruşuyla öne geçti: 1-0. Ev sahibinde Umut'un pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Enes, 34'te topu ağlara göndererek dengeyi sağladı: 1-1. İKİNCİ yarının özellikle son anları nefesleri kesti. 72'de takımını bir kez daha öne geçiren Samudio, 82'de kaleci Korcan'ın büyük hatasını da affetmedi: 3-1. 85'te Erdem'in ortasında Alihan farkı bire indirdi: 3-2. Ç. Rize'de 90'da Oğulcan, takımına 4-2'lik galibiyeti getirdi.