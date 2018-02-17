Rize destanı
Son anları nefes kesen mücadelede Ankaragücü’ne konuk olan Çaykur Rizespor, Samudio (3) ve Oğulcan’ın golleriyle rakibini 4-2 devirerek puanını 41’e yükseltti
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:52
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
Tosic Apacık penaltı
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
pozisyon çok hızlı gelişti onu tespit etmesine imkan yoktu hakemin ben ağır çekimde izledim yine anlamadım eline değdi mi değmedimi
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
xx gol verilmemiş, kart yanlış, topsuz alanda ömer aliyi engelliyorlar penaltı yok. hakem konyayı çiğ çiğ yemiş
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