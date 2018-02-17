Balıkesirspor ve Elazığspor yenişemedi
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Caner Ak, Ömer Tevfik Özkoç, Gökhan Barcın
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Cüneyt Köz (Dk. 83 Oğuz Yılmaz), Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Uğur Aygören, Otoo (Dk. 88 Sedat Şahintürk), Burak Çalık (Dk. 70 Mehmet Boztepe), Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Alpaslan Öztürk, Bjarnason, Tatos (Dk. 68 Hora), Diarra (Dk. 80 Muhammed Ildız), Murat Akça, Canberk Dilaver, Halil İbrahim Pekşen (Dk. 62 Mertan Caner Öztürk), Sezgin Coşkun, Orhan Şam, Tom Silva
Goller: Dk. 48 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), Dk. 76 Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), Dk. 59 Canberk Dilaver, Dk. 63 Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:37
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Toplam 14
Yorum
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Toplam 3
Yorum
taraftar Talisca'nın Ömer Ali'nin kafasına attığı uçan tekme net kırmızı .. Son dk arkadan atığı tekme net sarı..Sarıl kart KIRMIZI olmalı
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İşte haftanın tartışması: Talisca'nın cezası iptal edilmeli mi?
Toplam 3
Yorum
beko bu sezon fenerli ve galatasarlı birçok oyuncu doğruıdan kırmızı görmesine ramen 1 maç ceza almşlığı var.bu durum kurallara aykırıyken yapldı
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