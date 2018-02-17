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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    ve Elazığspor yenişemedi

    Balıkesirspor ve Elazığspor yenişemedi

    1. Lig'in 22. haftasında Baltok, sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

    Stat: Balıkesir Atatürk

    Hakemler: Caner Ak, Ömer Tevfik Özkoç, Gökhan Barcın

    Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuzhan Çapar, (Dk. 83 ), , Furkan Çil, , Uğur Aygören, Otoo (Dk. 88 Sedat Şahintürk), Burak Çalık (Dk. 70 Mehmet Boztepe), Bülent Cevahir, Cumali Bişi

    Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, , Bjarnason, Tatos (Dk. 68 Hora), Diarra (Dk. 80 Muhammed Ildız), Murat Akça, Canberk Dilaver, Halil İbrahim Pekşen (Dk. 62 ), Sezgin Coşkun, , Tom Silva

    Goller: Dk. 48 Abdulkadir Özgen ( Baltok), Dk. 76 Diarra ()

    Sarı kartlar: Dk. 39 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), Dk. 59 Canberk Dilaver, Dk. 63 Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:37
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