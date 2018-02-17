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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    ’ya Samsun freni

    <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a>’ya Samsun freni

    Dört haftadır puan kaybetmeyen , ’u ağırladığı mücadeleden 1-1’lik eşitlikle ayrıldı

    SPOR Toto 1. Lig'deki çıkışıyla dikkat çeken , 22. hafta mücadelesinde Samsun'u konuk etti. Devre 0-0'la geçilirken, ikinci yarıda rakip alanda baskı kuran , aradığı golü 75'te buldu. Sol kanattan çalımlarla ilerleyen Barış'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Erdoğan, rakiplerinden sıyrılarak yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. bu gole kısa sürede cevap verdi. 82'de Oğuz sağdan kesti, Çağrı'nın kafayı vurduğu top, Angan'a çarparak ağlara gitti: 1-1. Mücadelede başka gol olmazken 4 maç sonra puan kaybeden Altınordu 33, Samsun ise 27 puana yükseldi.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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