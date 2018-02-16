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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Ümraniye’ye bloke geldi

    Ümraniye’ye bloke geldi
    PFDK, Ümraniyespor'a İstanbulspor maçında deplasman tribünündeki seyircilerin kartlarına 1 maçlık bloke cezası verdi. Ankaragücü antrenörü Osman Zeki Korkmaz'a 1 maç men ve 'a da; maçında özel güvenlik olmaması nedeni ile 7.500 TL para cezası verildi.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:23
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