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    16 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Sıra liderde

    Sıra liderde

    Kırmızı-siyahlıların hocası , “Sahasında hemen hemen hiç puan kaybetmeyen bir takımı devirmenin yollarını arıyoruz” diye iddialı konuştu

    ve Giresun galibiyetleriyle çıkış yakalayan , lider Ümraniyespor'u devirmenin hesaplarını yapıyor. Giresun maçının geride kaldığını aktaran teknik direktör , "Sahamızda, muhteşem taraftarımız ile kazanmamız gereken bir müsabaka oynadık. Hakikaten çok zorlu bir lig ve her takım her takımı yenebiliyor. O nedenle orada kalırsak sıkıntıya düşebiliriz. Önümüzde yine çok zorlu bir deplasmanı var. Lider ile oynayacağız. Sahasında hemen hemen hiç puan kaybetmeyen bir takımı devirmenin yollarını arıyoruz. Şimdi iyi bir çıkışımız var ama bunu devam ettirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

    AŞAĞIYA BAKAN DÜŞER
    Her maçın zorluk seviyesini bildiklerini belirten İldiz, "Şimdi aşağıya bakarsanız düşersiniz öyle bir laf var biliyorsunuz. Aşağıya baktığınız zaman 7 puan var, yukarıya baktığınız zaman da 7 puan var. O nedenle biz maç maç bakıyoruz. Oyuncularımızla birlikte biz nerede olduğumuzu biliyoruz. Şu anda bizim için en önemli olay Ümraniye maçı" diyerek sözlerini noktaladı.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:20
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