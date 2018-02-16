Sıra liderde
Kırmızı-siyahlıların hocası Yücel İldiz, “Sahasında hemen hemen hiç puan kaybetmeyen bir takımı devirmenin yollarını arıyoruz” diye iddialı konuştu
Denizli ve Giresun galibiyetleriyle çıkış yakalayan Eskişehirspor, lider Ümraniyespor'u devirmenin hesaplarını yapıyor. Giresun maçının geride kaldığını aktaran teknik direktör Yücel İldiz, "Sahamızda, muhteşem taraftarımız ile kazanmamız gereken bir müsabaka oynadık. Hakikaten çok zorlu bir lig ve her takım her takımı yenebiliyor. O nedenle orada kalırsak sıkıntıya düşebiliriz. Önümüzde yine çok zorlu bir İstanbul deplasmanı var. Lider ile oynayacağız. Sahasında hemen hemen hiç puan kaybetmeyen bir takımı devirmenin yollarını arıyoruz. Şimdi iyi bir çıkışımız var ama bunu devam ettirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
AŞAĞIYA BAKAN DÜŞER
Her maçın zorluk seviyesini bildiklerini belirten İldiz, "Şimdi aşağıya bakarsanız düşersiniz öyle bir laf var biliyorsunuz. Aşağıya baktığınız zaman 7 puan var, yukarıya baktığınız zaman da 7 puan var. O nedenle biz maç maç bakıyoruz. Oyuncularımızla birlikte biz nerede olduğumuzu biliyoruz. Şu anda bizim için en önemli olay Ümraniye maçı" diyerek sözlerini noktaladı.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:20
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 32
Yorum
Yazık olur Ne yapsan boş kalır borçlar bitmezse ve dogru takım kuramazsan. Gelen oyuncu oynamalı ve başarılı olmalı ve seneyi kupalarla kapamalı. Çok y
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Bu hafta alternatif bol
Toplam 5
Yorum
ismail onazi ve castillo iyi oldunmu iş tamamdır
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