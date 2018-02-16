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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Taşyürek’e emanet

    <a href="/index/sanliurfa?id=95d27c88-166f-4d25-bba3-2d36c11595cb" class="" rel="tag">Şanlıurfa</a> Taşyürek’e emanet
    Şanlıurfaspor, ile anlaştı. Ali Tandoğan'ın istifa etmesinin ardından hoca arayışına başlayan yönetim, en son Pendikspor'u çalıştıran ile anlaşmaya vardı. Taşyürek, 2015-16'da Ümraniye'yi şampiyon yapmıştı.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:16
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