SPOR Toto 1. Lig'de son iki haftada 5 puan kaybeden Çaykur Rize'de gözler A.Gücü maçına çevrildi. Geride kalan iki haftayı unuttuklarını dile getiren kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Ankaragücü deplasmanından alacağımız üç puanla iki haftanın telafisini yapmak istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli. Bütün oyuncularımız bu maçın bilincindeler. Taraftarımızı sevindirmek istiyoruz. Aynı zamanda zirve yarışından kopmamak için galibiyet çok önemli" diye konuştu.

KWEUKE'DEN İYİ HABER

YEŞİL-mavili ekipte sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan golcü Leonard Kweuke'den iyi haber geldi. Yaklaşık 1.5 aydır takımdan ayrı çalışan Kamerunlu golcünün önümüzdeki haftadan itibaren takımla idmanlara çıkacağı öğrenildi.