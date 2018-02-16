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    16 Şubat 2018, Cuma
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    telafi peşinde

    <a href="/index/rize?id=3ef103b2-9805-4d6f-8855-b4911def54db" class="" rel="tag">Rize</a> telafi peşinde

    Ankaragücü karşılaşmasına odaklandıklarını belirten basın sözcüsü , “Bu maç bizim için çok önemli. İki haftanın telafisini yapmak istiyoruz” dedi

    SPOR Toto 1. Lig'de son iki haftada 5 puan kaybeden Çaykur 'de gözler A.Gücü maçına çevrildi. Geride kalan iki haftayı unuttuklarını dile getiren kulüp basın sözcüsü , "Ankaragücü deplasmanından alacağımız üç puanla iki haftanın telafisini yapmak istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli. Bütün oyuncularımız bu maçın bilincindeler. Taraftarımızı sevindirmek istiyoruz. Aynı zamanda zirve yarışından kopmamak için galibiyet çok önemli" diye konuştu.

    KWEUKE'DEN İYİ HABER
    YEŞİL-mavili ekipte sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan golcü Leonard Kweuke'den geldi. Yaklaşık 1.5 aydır takımdan ayrı çalışan Kamerunlu golcünün önümüzdeki haftadan itibaren takımla idmanlara çıkacağı öğrenildi.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:27
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