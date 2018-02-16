Rize telafi peşinde
Ankaragücü karşılaşmasına odaklandıklarını belirten basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, “Bu maç bizim için çok önemli. İki haftanın telafisini yapmak istiyoruz” dedi
SPOR Toto 1. Lig'de son iki haftada 5 puan kaybeden Çaykur Rize'de gözler A.Gücü maçına çevrildi. Geride kalan iki haftayı unuttuklarını dile getiren kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Ankaragücü deplasmanından alacağımız üç puanla iki haftanın telafisini yapmak istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli. Bütün oyuncularımız bu maçın bilincindeler. Taraftarımızı sevindirmek istiyoruz. Aynı zamanda zirve yarışından kopmamak için galibiyet çok önemli" diye konuştu.
KWEUKE'DEN İYİ HABER
YEŞİL-mavili ekipte sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan golcü Leonard Kweuke'den iyi haber geldi. Yaklaşık 1.5 aydır takımdan ayrı çalışan Kamerunlu golcünün önümüzdeki haftadan itibaren takımla idmanlara çıkacağı öğrenildi.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:27
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 32
Yorum
Yazık olur Ne yapsan boş kalır borçlar bitmezse ve dogru takım kuramazsan. Gelen oyuncu oynamalı ve başarılı olmalı ve seneyi kupalarla kapamalı. Çok y
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Bu hafta alternatif bol
Toplam 5
Yorum
ismail onazi ve castillo iyi oldunmu iş tamamdır
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