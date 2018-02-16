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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Primlere Tekke zammı geldi

    Primlere Tekke zammı geldi
    İkinci yarıya istediği başlangıcı yapamayan Denizlispor'da yönetim kesenin ağzını açtı. Yeni teknik direktör 'nin de önerisiyle iç saha galibiyet primi 500 lira, dış saha galibiyet primini ise 2 bin lira arttırıldı. Yeşilsiyahların başkanı Mustafa Üstek, " çok anlamayabilirim ama üzerime düşeni fazlasıyla yaptığıma inanıyorum. Futbolcuların primine bir kez daha yaptık. Kendi sahamızda galip gelirsek 8, deplasmanda galip gelirlerse bundan sonra 10 bin lira prim alacaklar. Artık söz futbolcularımızda" dedi.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:21
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