Manisaspor moral arıyor
SPOR Toto 1. Lig'de son 4 maçının 3'ünü kaybederek kümede kalma umutlarını azaltan Grandmedical Manisaspor, yarın Adanaspor'u ağırlayacağı mücadeleyle moral kazanmaya çalışacak.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bilet fiyatları VIP 8, kapalı ve misafir tribünler 3 TL olarak belirlendi. Devre arasında mali sıkıntı nedeniyle kadrosundaki önemli aslarını kaybeden Tarzan'da Timur sakat, Mikic ise cezalı durumda.
Bu sezon borçları yüzünden 9 puanın silinen Manisaspor, 14 puanla kurtuluş hattının 9 puan gerisinde yer alıyor. Pazar günü yapılacak olağanüstü kongreyi bekleyen takımın geçen hafta Boluspor maçına karayoluyla gittiği, hafta içinde oynanacak İstanbulspor deplasmanına nasıl gideceğinin ise belirsiz olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar, İstanbul deplasmanı öncesi kalınacak otelin rezervasyonunu da henüz yapamadı.
MANİSASPOR
Göktuğ - Uğur, Ümit Yasin, Abdulkadir, Hikmet, Asım, Kağan, Bakaki, Sebaihi, Akın, Perovic
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:32
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Teşekkür borçlular
Toplam 6
Yorum
YILMAZ GFB ALİ KOÇ BAŞKAN FENERBAHÇE ŞAMPIYON
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G.Saray atağa kalktı
Toplam 8
Yorum
PDMİO gollerinin yarısını penaltıdan attığı günleri unutmuşlar.
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Özkahya sıkıntısı!
Toplam 5
Yorum
recep kardes,o gibi durumlarda arkadaslarin gözüne cöp batiyor,göremiyorlar.Sadece islerine geleni görebiliyorlar.
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