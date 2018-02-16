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    16 Şubat 2018, Cuma
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    moral arıyor

    Manisaspor moral arıyor

    SPOR Toto 1. Lig'de son 4 maçının 3'ünü kaybederek kümede kalma umutlarını azaltan Grandmedical , yarın Adanaspor'u ağırlayacağı mücadeleyle moral kazanmaya çalışacak.

    Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bilet fiyatları VIP 8, kapalı ve misafir tribünler 3 TL olarak belirlendi. Devre arasında mali sıkıntı nedeniyle kadrosundaki önemli aslarını kaybeden Tarzan'da Timur sakat, Mikic ise cezalı durumda.

    Bu sezon borçları yüzünden 9 puanın silinen , 14 puanla kurtuluş hattının 9 puan gerisinde yer alıyor. Pazar günü yapılacak olağanüstü kongreyi bekleyen takımın geçen hafta Boluspor maçına karayoluyla gittiği, hafta içinde oynanacak İstanbulspor deplasmanına nasıl gideceğinin ise belirsiz olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar, İstanbul deplasmanı öncesi kalınacak otelin rezervasyonunu da henüz yapamadı.

    MANİSASPOR

    Göktuğ - Uğur, Ümit Yasin, Abdulkadir, Hikmet, Asım, Kağan, Bakaki, Sebaihi, Akın, Perovic

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:32
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