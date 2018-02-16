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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Manisa BB geri sayımda

    Manisa BB geri sayımda
    3. Lig 1. Grup'ta en yakın rakibi Düzcespor'la puan farkını 12'ye çıkaran lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk için büyük avantaj elde etti. Yeşil-beyazlı ekip, kalan maçlarda hata yapmadığı takdirde adını tarihinde ilk kez 2. Lig'e yazdıracak.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:27
    Etiketler:
    TFF
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