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    16 Şubat 2018, Cuma
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    ’da sıkıntılar sürüyor

    <a href="/index/elazig?id=1bd17db2-c134-47b7-b968-beeb938a8f50" class="" rel="tag">Elazığ</a>’da sıkıntılar sürüyor
    YARIN 'e konuk olacak 'da basın Sözcüsü Cengiz Gülaç, "Takımın borç yükü eskiye nazaran hafiflese de sıkıntılar devam ediyor. Maddi konulardaki sıkıntı aynı sertlikte sürüyor. Lütfen bazı şeyler sözde kalmasın, somut adımlara ihtiyacımız var" dedi.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:24
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