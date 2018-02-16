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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Denizlispor Tekke'yle ilk sınavda

    Denizlispor Tekke'yle ilk sınavda

    SPOR Toto 1. Lig'de son 3 karşılaşmayı kaybederek düşme hattından kurtulamayan Denizlispor, hafta içinde Reha Erginer'in yerine anlaştığı yeni teknik patronu yönetimindeki ilk maçında yarın deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'la karşılaşacak. Giresun Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Özgüç Türkalp düdük çalacak. Maçı beIN Sports Max 1 naklen yayınlayacak. Horoz'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

    Yeşil-siyahlılar, Play-Off mücadelesi veren ekibini yenerek bu sezonki ilk deplasman galibiyetine imza atmayı hedefliyor. Denizlispor, ligin ilk yarısında rakibine evinde 1-0 mağlup olmuştu. Önceki hafta göreve gelen Teknik Direktör Yılmaz Vural önderliğinde taraftarının önünde ilk maçına çıkacak Giresunspor, son 4 haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak düşüşe geçti.

    DENİZLİSPOR

    Asil Kaan - Alperen Babacan, Cenk, Burak, Kerem Can, Canberk, Hasan, Barış, Ziya, Kappel, Eze

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:12
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