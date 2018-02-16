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    16 Şubat 2018, Cuma
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    isyan etti

    <a href="/index/cihat-arslan?id=bdc00f62-23d3-4892-b969-732ed52d2c9d" class="" rel="tag">Cihat Arslan</a> isyan etti
    TFF 2. Lig 'ta son olarak Bugsaş'a 2-1 yenilen Karşıyaka'da teknik direktör Cihat Arslan hakemlerle ilgili, "Bugsaş forması giyseler daha iyi olurdu. En azından onların da rakibimiz olduklarını görürdük. İlk golleri 2 metre ofsayttı. Net penaltımızı vermeyip skora etki ettiler" diye isyan etti.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:22
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