B.B. Erzurumspor, galibiyete kilitlendi
Spor Toto 1. Lig’de B.B.Erzurumspor, 17 Şubat 2018 Cumartesi günü 22. haftasında Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı ter antrenmanıyla tamamladı.
Gaziantepsor maçını galibiyetle tamamlamak istediklerini açıklayan B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Samsunspor maçına özverili çalışmalarını yansıtan oyuncularım Gaziantepspor maçında da aynı performansı göstererek sahadan üç puanla ayrılarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. İnşallah bu maçı taraftarlarımızın desteğiyle alarak çıkışımızı sürdüreceğiz." dedi.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:58
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İflah olmaz bir arzu
Toplam 3
Yorum
umut bu nasıl bir arzuymuş, Türkiyenin en çok şampiyon olan klübünü 20 yılda nerdeyse 3. sıraya gerilettin. kasası boşaldı. tribünler boşaldı.
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İflah olmaz bir arzu
Toplam 3
Yorum
SAKA AZİZ KAZANIRSA G.S....BJK GÖBEK ATAR AZİZLE ŞAMPİYONLUK HAYAL
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Teşekkür borçlular
Toplam 3
Yorum
borego Sayın Başkan hizmetleriniz için teşekkür ederiz. Ama artık değişim vakti geldi ve geçiyor. Yolun ve bahtın açık olsun Ali KOÇ. Seninleyizzz.
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