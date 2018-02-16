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    16 Şubat 2018, Cuma
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    B.B. , galibiyete kilitlendi

    B.B. Erzurumspor, galibiyete kilitlendi

    Spor Toto 1. Lig’de B.B., 17 Şubat 2018 Cumartesi günü 22. haftasında Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı ter antrenmanıyla tamamladı.

    Tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde taktik ağırlıklı çalışan mavi-beyazlılar pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.

    Gaziantepsor maçını galibiyetle tamamlamak istediklerini açıklayan B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Samsunspor maçına özverili çalışmalarını yansıtan oyuncularım Gaziantepspor maçında da aynı performansı göstererek sahadan üç puanla ayrılarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. İnşallah bu maçı taraftarlarımızın desteğiyle alarak çıkışımızı sürdüreceğiz." dedi.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:58
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