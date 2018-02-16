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    16 Şubat 2018, Cuma
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    ’da Serkan dalya diyecek

    <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a>’da Serkan dalya diyecek
    'nun takım kaptanı Serkan Göksu, maçında dalya demeye hazırlanıyor. 2014-15 sezonundan bu yana ekibinde oynayan 24 yaşındaki orta saha, görev verilmesi halinde 100. maçına çıkacak. Serkan, " forması giydiğim için çok mutluyum. Bu sezon 'e çıkmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:17
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