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    16 Şubat 2018, Cuma
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    13’te 13 yapabiliriz

    13’te 13 yapabiliriz
    Akın Çorap Giresunspor Yılmaz Vural, 1. Lig'de kalan 13 maçı da kazanabilecek bir takım olduklarını söyledi. Vural, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarın Denizlispor ile oynayacakları maçtan 3 puanla ayrılmayı istediklerini belirterek, "Bu takım kalan 13 maçı da kazanabilir. Kazanması mümkün. O yeteneğe sahip oyuncuları bulunuyor. Çok değerli bir takım" dedi.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:24
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